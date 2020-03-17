Организаторы официально объявили об отмене одной из крупнейших строительных выставок MosBuild-2020. Мероприятие должно было пройти с 31 марта по 3 апреля в МВЦ «Крокус Экспо»

«В условиях распространения коронавируса COVID-19 и беспрецедентных мер, принимаемых Правительством Российской Федерации, Роспотребнадзором РФ, Правительствами Москвы и Московской области мы как организаторы крупнейшей международной выставки строительных и отделочных материалов MosBuild с числом посетителей более 5000 человек не можем оставаться в стороне от событий. В последние несколько недель мы боролись за то, чтобы наши выставки состоялись, чтобы в это критическое время бизнес получил площадку для взаимодействия. Мы принимали все возможные меры для обеспечения санитарной безопасности наших участников и посетителей. Но, к нашему огромному сожалению, ситуация развивается стремительно и по состоянию на 14 марта, достигла критического уровня. Как социально ответственная компания мы заботимся не только о бизнесе наших участников и посетителей, но и об их здоровье. В связи с вышеизложенным выставка MosBuild в запланированные даты 31 марта – 03 апреля 2020 не состоится. Мы надеемся на понимание и поддержку наших участников и посетителей.

Источник: https://www.c-o-k.ru/

