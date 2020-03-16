ЦЗЛ. Центральная заводская лаборатория ПАО «Контур», основного производственного предприятия МК «Сплав», получила очередной знак качества

Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А. А. Бочвара, один из ведущих научно-исследовательских институтов России, выдал свидетельство об оценке состояния измерений в лаборатории ПАО «Контур» и подтвердил ее соответствие требованиям Госкорпорации «Росатом» в области обеспечения единства измерений. Согласно этому документу в ЦЗЛ предприятия созданы все условия для выполнения измерений с требуемой точностью в области деятельности лаборатории.

Александр Касрадзе, директор по качеству ПАО «Контур»:

— В ходе работы комиссия провела оценку состояния измерений в центральной заводской лаборатории, чтобы удостовериться, что у ЦЗЛ есть все условия, необходимые для выполнения измерений, а также чтобы подтвердить соответствие измерений, испытаний и контроля предъявляемым к ним требованиям метрологических правил и норм, которые регламентированы в нормативных документах государственной и отраслевой систем обеспечения единства измерений. По результатам проверки нам выдали свидетельство, которое позволит самостоятельно испытывать наши сварочные и наплавочные образцы для последующего использования результатов испытаний в целях аттестации технологии сварки и наплавки. До получения свидетельства технология сварки продукции МК «Сплава» аттестовывалась в сторонних независимых организациях. Новая система сократит время на проведение испытаний и даст годовую экономию в несколько миллионов рублей.

Павел Лясун ,технический директор ПАО «Контур»:

— Чтобы получить это свидетельство, мы проводили серьезную подготовку в течение полугода. Комиссия проверяла наши документы, должностные инструкции, отчетные документы о поверке оборудования и его техническом обслуживании, аттестацию персонала. На каждый образец нашего изделия есть свой объем контроля, список номенклатуры у нас очень широкий, поэтому с АО «ВНИИНМ» мы работали в течение двух месяцев.

Сайт МК СПЛАВ, 13 марта