Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (Росатома – Атомэнергомаш) изготовил комплект колен (детали трубопроводов) главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ) для блока № 1 АЭС «Аккую»

В общей сложности изготовлено 16 колен ГЦТ. Масса одного колена — 7 тонн, наружный диаметр — 995 мм. Работы по изготовлению колен ГЦТ проводятся в три этапа. Первый этап овализация — прессовка в нужной форме «холодных» заготовок. Второй этап – штамповка. Детали около 2 часов нагреваются при 870 градусах, а затем около часа при 1080 градусах. Затем специальный пресс при усилии в 6300 тонн загибает изделия на 90 градусов. На третьем этапе —необходимо выполнить закалку готовых колен. Для этого горячие изделия с помощью крана направляют в кессон, наполненный водой. Главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ) предназначены для соединения основного оборудования первого контура АЭС: реактора, парогенераторов и главных циркуляционных насосов. По ним циркулирует теплоноситель — вода с температурой 320 °C и давлением до 17,6 МПа. Трубопроводы относятся к первой

категории сейсмостойкости и способны выдержать землетрясение в девять баллов. Общая протяженность трубопровода — более 160 метров

Сайт АЭМ-Технологии, 13 марта