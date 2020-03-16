КОРОНАВИРУС - ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ. НОВАЯ ВНЕОФИСНАЯ СХЕМА РАБОТЫ. Глава Минэнерго А. Новак заявил, что необходимо максимально сократить количество командировок и перевести все крупные мероприятия в формат видеоконференций

Такое заявление А. Новак сделал в ходе встречи председателя правительства РФ М. Мишустина с членами Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности. Из-за коронавируса могут даже отменить коллегию Минэнерго, которая пока запланирована на апрель 2020 г. Мероприятие, вероятно, проведут в режиме видеоконференции, однако решение пока не принято. Все зависит от того, как ситуация с COVID-2019 будет развиваться дальше. Вопрос о переводе в онлайн-режим общих собраний акционеров крупнейших компаний ТЭК, по мнению А. Новака, должны решать сами компании.

14 марта, ИА Neftegaz.RU.