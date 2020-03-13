В Московском ЦВК ЭКСПОЦЕНТР 2 – 5 марта проходила XXII Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему контролю и технической диагностике: предложены новые экспресс-методики технического обследования оборудования

Конференция организована Российским обществом по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД) и проходила в рамках седьмого ежегодного международного промышленного форума «Территория NDT».

В работе конференции принял участие сотрудник нашего института Дмитрий Иншаков, который выступил с докладом «Применение метода АИР для оценки технического состояния теплообменных аппаратов». Доклад посвящен внедрению экспресс-методики технического обследования оборудования на опасных производствах. Данная методика заключается в зондировании акустическим сигналом многочисленных трубок теплообменника и нахождении среди них дефектных, подлежащих ремонту. Зондирование трубок производится с помощью прибора ПАКТ-04, который после программной обработки результатов своих измерений выдает характеристику пригодности каждой трубки с указанием ее адреса. Ключевым моментом методики является введение количественного параметра «степень дефектности», учитывающего эрозию внутренней стенки, наличие окалины, отложений, блокировок, свищей, т.е. дефектов и повреждений, определяющих потери трубкой эксплуатационных качеств. Характеристики графического распределения трубок по этому параметру позволяют оценить степень износа и остаточный ресурс аппарата, указать на трубки, которые подлежат ремонту или замене.

Сайт АО «ИркутскНИИхиммаш», 12 марта