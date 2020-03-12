ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА ТПА ОТ 11 МАРТА Здравствуйте, Дмитрий Георгиевич! 20-я юбилейная международная выставка «Нефтегаз» состоится в запланированные даты – с 13 по 16 апреля 2020 года.

На крупнейшей нефтегазовой выставке страны вас ждут решения в сфере разведки, добычи, транспорта и переработки углеводо-родов от 525 ведущих отечественных и зарубежных производителей, поставщиков и сервисных компаний. Для посещения выставки получите электронный билет. 525 компаний-участников из 20 стран. В выставке примут участие 293 российские и 232 зарубежные компании. Список экспонентов продолжает пополняться. В числе участников: Siemens, группа компаний SLC, «Агрокабель», нефтесервисная компания «Акрос», «Альбатрос», «АРТ-Оснастка», НПП «Буринтех», ПАО «Газпром», Елабужский автомобильный завод, Завод инновационных технологий, ОКБ «Зенит», Минэкономразвития Алтайского края, НПО «Мир», НПП «Нефтесервисприбор», НИПОМ, «НКМЗ-Групп», «Новомет-Пермь», «НТА-Пром», Объединенная двигателестроительная корпорация, Объединенная металлургическая компания, «Орелкомпрессормаш», НПФ «ПАКЕР», PMI Systems, «Прософт-Системы», «Саста», «Синтек», СНГ («Системы нефть и газ»), СПХ – Сибирская промышленная группа, ПАО «Татнефть», «Теккноу», «ТМС групп», ПАО «Транснефть», Трубная металлургическая компания, «ТРЭМ Инжиниринг», НПП «ТЭК», «Тяжпрессмаш», «Уралмаш НГО Холдинг», «Феникс Контакт РУС», «Флюид-Лайн», «ХОРН РУС», «Чебоксарская электротехника и автоматика», ЧЭАЗ, НПП «ЭЛЕМЕР», «Энергомаш»

