Взрыв газа произошел в жилой 5-этажке в Казбековском районе Дагестана, 1 человек пострадал. Об незначительной утечке газа как причине происшествия сообщило ГУ МЧС по республике 11 марта

От дежурного МВД поступила информация о том, что в пос. Дубки Казбековского района в результате хлопка газовоздушной смеси

на 1м этаже 5-этажного 4-подъездного дома пострадал мужчина 1954 г.р. Пострадавший госпитализирован в Казбековскую ЦРБ в состоянии средней степени тяжести, он получил ожоги лица и рук. Вероятной причиной стала незначительная утечка газа, скопившегося в помещении кухни, а при включении света в помещении кухни произошел взрыв. Разрушений в доме нет, повреждены межкомнатные двери и остекление окон, эвакуация не проводилась

Источник: ИА Neftegaz.RU 11 марта