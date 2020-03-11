Группа LD удваивает производство латунной арматуры! Причина - резкий рост спроса из-за отсутствия китайских поставщиков

В связи с задачами от правительства по переходу на российский продукт и увеличенным спросом от партнёров, LD планирует удвоить свое производство. Отрывок вступительного слова председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина на совещании с вице-премьерами. «Президент в сентябре 2019 года поручил обеспечить закупку отечественного оборудования, чтобы его доля была доминирующей на внутреннем рынке. Соответственно, нам нужно разработать целевой показатель доли использования российских товаров во всех национальных проектах. Это позволит вести качественный мониторинг и контроль за их реализацией.

К этой работе должны активно подключиться и регионы, ведь именно через них идут закупки для национальных проектов. Для губернаторов увеличение доли российского оборудования станет одним из показателей эффективности их деятельности. Все поручения об этом уже были даны. Необходимо завершить эту работу как можно скорее. Но при этом отечественная продукция по своим характеристикам как минимум должна быть не хуже импортных аналогов. И конечно, конкурентна по цене».

Сайт ООО ЧСГС, 10 марта