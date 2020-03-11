18 марта в Курске пройдет открытый технический семинар фирмы VALTEC

Главные темы семинара:
§ Горизонтальные системы отопления..
§ Этажные узлы.
§ Комплексные решения по обвязке котельных..
§ Трубопроводы из нержавеющей стали.
§ Практические занятия: монтаж трубопроводов VALTEC – PEX, PERT, PEX-AL-PEX, INOX-PRESS
Место и время проведения: Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТК "МегаГРИНН", Щепкинский зал, 10.00–14.00. Участие в семинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.
Контактные лица: Николаев Александр (+7 (977) 310-29-98, NikolaevAS@v-tg.com) Прокопенко Екатерина (+7 (495) 228-32-32, доб. 2015, ProkopenkoEA@v-tg.com)
Сайт VALTEC, 9 марта