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18 марта в Курске пройдет открытый технический семинар фирмы VALTEC

11 марта, 2020 4

Главные темы семинара:

§ Горизонтальные системы отопления..

§ Этажные узлы.

§ Комплексные решения по обвязке котельных..

§ Трубопроводы из нержавеющей стали.

§ Практические занятия: монтаж трубопроводов VALTEC – PEX, PERT, PEX-AL-PEX, INOX-PRESS

Место и время проведения: Курск, ул. Карла Маркса, 68, ТК "МегаГРИНН", Щепкинский зал, 10.00–14.00. Участие в семинаре бесплатное, по обязательной предварительной регистрации.

Контактные лица: Николаев Александр (+7 (977) 310-29-98, NikolaevAS@v-tg.com) Прокопенко Екатерина (+7 (495) 228-32-32, доб. 2015, ProkopenkoEA@v-tg.com)

 

Сайт VALTEC, 9 марта


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