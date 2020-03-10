Завод «АЛСО» принял участие в конференции «Новые решения в энергетике для промышленных предприятий», организованной официальным дилером завода компанией ЭТМ в г.Иваново

Мероприятие состоялось в г. Иваново 26.02.2020 года. Технические специалисты промышленных предприятий Центрального федерального округа обсудили актуальные вопросы и ознакомились с предложенными решениями производств машиностроительной отрасли. В рамках мероприятия руководитель филиала ООО «АЛСО» в ЦФО РФ Николай Середа в своем диалоге производителя с потребителями затронул актуальные проблемы, возникающие при эксплуатации, ремонте и замене трубопроводной арматуры в наружных инженерных сетях теплоснабжения и газоснабжения на промышленных предприятиях, представил участникам конференции пути их решения.

Сайт АЛСО, 6 марта