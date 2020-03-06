Организаторы Петербургского экономического форума решили отменить мероприятие, назначенное на 3-6 июня, из-за угрозы распространения коронавируса

Форум проводится с 1997 года, в последнее время его посещали около 10 тысяч человек в год, в том числе высокопоставленные политики из разных стран. Оргкомитет Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) принял решение не проводить его в 2020 году, сообщил председатель оргкомитета форума Андрей Белоусов. Решение принято в связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки коронавируса и информацией о его распространении в странах — участницах форума.

ИА Интерфакс, 5 марта