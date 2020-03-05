ГРУППА САРАТОВЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ (ЗАВОД КУРГАНСПЕЦАРМАТУРА) ОТГРУЗИЛА ПАРТИЮ БЕССАЛЬНИКОВЫХ ЗАДВИЖЕК НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ООО «ГАЗПРОМ ПЕРЕРАБОТКА»

Очередная партия бессальниковых клиновых задвижек КСА была отгружена для компании «Газпром переработка». Продукция заменит импортные аналоги на продуктопроводе ШФЛУ «Сургут — Южный Балык». Задвижки оснащены электроприводами ЭП4В-Д производства ЗАО «Тулаэлектропривод» и покрытием системы «БИУРС».
Бессальниковая задвижка — инновационная разработка специалистов ЗАО «Курганспецарматура». В конструкции используется запатентованная технология уплотнения штока. Устройство востребовано на объектах, где требуется подземная установка арматуры и обслуживание традиционного сальника затруднено.
Сайт Саратовэнергомашкомплект, 4 марта