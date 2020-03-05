С понедельника, 2 марта, в «Газпроме» и его ключевых дочерних компаниях отменены зарубежные командировки сотрудников. Также «Газпром» перевел в дистанционный формат переговоры с китайскими партнерами по новым маршрутам поставок российского газа

Об этом РБК рассказали четыре сотрудника холдинга и два сотрудника его ключевой «дочки», связанной с экспортом газа. О введении «корпоративного карантина» ранее сообщил Telegram-канал «Газ-батюшка». РБК направил запрос представителю «Газпрома». Как рассказали собеседники РБК, сотрудникам «Газпрома» в начале недели было разослано письмо за подписью заместителя председателя правления компании, генерального директора ее службы корпоративной защиты Сергея Хомякова, в котором без указания причин сообщалось, что зарубежные командировки сотрудников отменяются. Также сотрудникам рекомендовано не ездить за границу вне рабочих целей, а при наличии таких поездок по возвращении на работу посетить врача. Еще два сотрудника компании сообщили РБК, что узнали об отмене командировок от своего непосредственного руководства на совещании в понедельник, 2 марта. На нем было озвучено, что поездки отменяются из-за сложной обстановки с эпидемией коронавируса. В распоряжении Хомякова слово «коронавирус» отсутствует, утверждают собеседники РБК.

«Зарубежные командировки отменяются со 2 марта, кроме самых важных, которые особым порядком согласовало руководство. В частном порядке за границу ездить не запрещено, но надо уведомить, куда ты едешь», — отметил один из собеседников РБК в газовой монополии. Он утверждает, что правила вводятся бессрочно, до особого распоряжения руководства. При этом полного запрета на проведение отпуска за границей в распоряжении нет. И если сотрудник все-таки едет за границу, то обязан уведомить руководство о направлении, а после поездки при возвращении на работу пройти медицинский осмотр, утверждает собеседник РБК. Другой собеседник в одной из «дочек» «Газпрома», связанной экспортными операциями, подтвердил, что их зарубежные командировки также отменены со 2 марта. При этом в частные поездки ездить можно, но нужно сообщать о них, а после возвращения посетить терапевта и отчитаться о своем самочувствии. «Каждый сам решает, отменять или не отменять свои поездки в отпуск в Европу или в другие страны. Я не отменяю», — отметил собеседник РБК.

В рамках дня инвестора «Газпрома», который проходил 13 февраля, заместитель председателя правления компании, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова сообщила, что «Газпром» перевел в дистанционный формат переговоры с китайскими партнерами по новым маршрутам поставок российского газа. «Есть временные рекомендации Министерства здравоохранения Китая служащим государственных компаний находиться дома и не посещать места массового сбора населения», — сказала она, отметив, что в связи с этим переговоры ведутся «в том числе при помощи средств видеокоммуникации». Ранее Бурмистрова сказала, что переговоры с Китаем «по объективным причинам приостановлены до момента, когда необходимые меры будут приняты правительством по решению проблемы коронавируса». Однако позднее она заявила, что журналисты неверно ее поняли и речь идет только о приостановке очного диалога на время карантина.

Число зараженных коронавирусом 2019-nCoV в мире на 4 марта превысило 92 тыс. человек, более 3 тыс. скончались. Изначально вирус пришел из китайского города Ухань и быстро распространяется по миру. Из-за эпидемии многие ключевые экономические мероприятия в мире отменены.

Источник: РБК, НАНС, Нефтегазовая лента, 4 марта