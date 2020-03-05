АО «Плакарт» отработало технологию ремонта и защиты от коррозии поверхности технологического оборудования обвязки газовой скважины. Экономия для эксплуатанта составит более 8 млн.р в год

Трубные пучки устьевого подогревателя эксплуатационной скважины ГПУ эксплуатируются в агрессивной среде, характеризующейся быстрым развитием коррозии:

· внешняя среда - диэтиленгликоль при температуре до + 100 °С.

· внутренняя среда - пластовый газ с температурой до - 40 °С.

Длительное воздействие теплоносителя (диэтиленгликоля) приводит к питтинговой коррозии трубопроводов высокого давления змеевика подогревателя кислого газа. Решение АО «Плакарт» - поэтапное газопламенное напыление поверхностей решетчатого теплообменника (устьевого подогревателя) металлизированным покрытием на основе алюминия на интерметаллидном подслое. Такое покрытие обладает, благодаря подслою, стойкостью к тепловому удару, сопротивлением окислению и термоустойчивостью, благодаря основному слою - высокой коррозионной стойкостью к воздействию теплоносителя. Следы коррозии вовремя ремонта поверхности устраняются механическим путем при помощи очистки абразивно-струйным способом поверхностей трубок от ржавчины. Благодаря технологии АО «Плакарт» коррозия устранена и ее развитие остановлено, срок службы технологического оборудования обвязки газовой скважины продлевается еще на 5 лет при базовом сроке работы 15 лет.

Сайт АО ПЛАКАРТ, 4 марта