НОВОЕ: УЧЕБА ДИЛЕРОВ. Проведено очередное обучение для дилеров ЗАО «ЭНЕРГИЯ», производителя трубопроводной арматуры DENDOR. На ознакомление с техническими новинками, передовыми технологиями и методами работы была выделена последняя неделя февраля.

Учебный процесс захватывал такие темы как изучение продукции DENDOR, система маркировки оборудования, типовые ошибки при монтаже и гидравлические испытания. Кроме того, в рамках обучения состоялась презентация нового электропривода и посещение производственных площадок. Самой насыщенной и познавательной частью обучения в этом году однозначно стало посещение производственных площадок, находящихся в Ломоносовском районе Ленинградской области и городе Тихвине. Представители организаций-дилеров смогли непосредственно ознакомиться с производственными мощностями и системой контроля качества на литейном производстве, наблюдать за процессом отливки корпусных деталей оборудования DENDOR.

ЗАО «ЭНЕРГИЯ», 3 марта