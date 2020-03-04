ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТПА. Компания АУМА предлагает использовать протокол Ethernet для автоматизации промышленных процессов

При применении промышленного стандарта Ethernet в системах автоматизации процессов важное значение имеют следующие факторы: одновременная передача диагностических данных и дополнительной информации (тех.документации) через общую сеть, большой диапазон адресов с практически неограниченным количеством абонентов в сети, стабильный обмен данными любого объема на больших расстояния, замена и подключение устройств во время работы, а также длительная и надежная эксплуатация. «Простота интеграции электроприводов в систему Ethernet/IP является одним из преимуществ протокола. Для этого в систему управления сначала вносится стандартное описание устройства (файл GSDML). Затем с помощью инструментов системы управления выполняется регистрация устройства, то есть электропривод получает название, по которому он идентифицируется в системе Ethernet. IP-адрес присваивается автоматически», - комментирует Денис Владимирович Сысоев, заместитель технического директора ООО «ПРИВОДЫ АУМА». Брошюра и инструкция по эксплуатации на русском языке по данному продукту доступны на официальном сайте www.auma.ru в разделе Документация. По всем вопросам просим обращаться в отдел продаж по телефону +7 (495) 755 60 01.

Письмо в ТПА от ООО «Приводы АУМА», 3 марта