КАЧЕСТВО. Альметьевское предприятие ГК «Римера» подтвердило соответствие международным стандартам качества. Завод «Алнас» прошел аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO 9001:2015.

Аудит провели представители российского отделения международной организации по сертификации систем менеджмента, персонала и продукции AJA Europe (Великобритания). Эксперты проверили производственные цеха и вспомогательные службы предприятия, которые отвечают за качество и выпуск нефтепогружного оборудования. По итогам успешного прохождения аудита «Алнас» получил сертификат соответствия ISO 9001:2015 сроком на три года. Получение сертификата соответствия международным стандартам подтверждает высокий уровень организации производства, контроля качества продукции и соблюдения правил безопасности труда на предприятии. Это результат слаженной работы всего коллектива в рамках долгосрочной программы развития завода «Алнас», — прокомментировал исполнительный директор завода «Алнас» Ильдар Хайруллин. — Следуя ключевым целям, утвержденным в стратегии Группы ЧТПЗ до 2024 года, мы продолжим повышать операционную эффективность предприятия и расширять географию отгрузок нашей продукции. Завод «Алнас» также обладает сертификатами соответствия системы экологического менеджмента ИСО 14001:2016 и системы менеджмента качества при производстве автомобильной продукции IATF 1649:2016.

Письмо Группы РИМЕРА в ТПА, 3 марта