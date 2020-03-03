Единственный из России Ректор МФТИ Николай Кудрявцев вошел в совет директоров крупнейшей в мире нефтесервисной компании Schlumberger

Советский и российский физик, ректор Московского физико-технического института, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, профессор Николай Николаевыич Кудрявцев вновь вошел в Совет директоров крупнейшей в мире нефтесервисной компании Шлюмберже. Курдявцев в 2007 году был избран в совет директоров Шлюмберже, но в 2018 году вышел из совета директоров компании, уступив место дочери бывшего директора Института энергетических исследований РАН Татьяне Митровой. 22 мая 2003 года избран членом-корреспондентом РАН. Имеет более 110научных трудов, 9монографий (в соавторстве), 10патентов. Приглашался для чтения лекций и научной работы в США (1991, 1992, 1993гг.), Францию (1992, 1993, 1994гг.), Италию (1994г.). Также неоднократно приглашался с оригинальными и обзорными лекциями на международные конференции по ударным трубам, аэротермохимии, химическим и газодинамическим лазерам. В 2009 – 2012 гг. Николай Кудрявцев был членом Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, с 2008 г. он является членом международного Совета международной премии «Глобальная энергия».

Лента "Модернизация российского ТЭК", февраль 2020 г.