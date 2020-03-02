ЭМЕРСОН. ИВАНОВО. ДУБАЙ... В феврале Орган по сертификации продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» провел проверку производства «Emerson FZE» в ОАЭ (Дубай) по выпуску промышленной трубопроводной арматуры ТМ «Fisher» на соответствие требованиям ТР ТС 032/2013

Компании «Emerson FZE» занимается разработкой и производством промышленной трубопроводной арматуры, такой как, шаровые и регулирующие краны, затворы поворотные запорные и регулирующие, клапаны запорные и регулирующие. На предприятии осуществляется строгий производственный контроль продукции на всех этапах ее производства, вся выпускаемая на предприятии продукция проходит приемочные испытания в объеме 100%, производятся следующие испытания согласно процедурам предприятия-изготовителя в зависимости от типа изделия: проверка внешнего вида; измерительный контроль; проверка соответствия конструкторской документации; неразрушающий контроль сварных соединений в объеме 100%; гидравлические испытания на прочность и плотность материала корпуса для всех изделий; гидравлические и пневматические испытания на герметичность к внешней среде и герметичность затвора (для арматуры промышленной). В ходе проведенного анализа состояния производства была подтверждена стабильность производства и возможность фирмы-изготовителя к производству продукции, соответствующей предъявляемым к ней требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 032/2013. На данный момент продолжается работа по сертификации.

Сайт ООО НОВОТЕСТ, 27 февраля