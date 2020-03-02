Принято решение О создании отечественной системы подводной добычи (СПД) углеводородов. Создана ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

Перечень оборудования:
Манифольд
Фонтанная арматура
Шлангокабель
Устьевое оборудование
Система соединительных элементов
Система управления СПД
Система доступа в скважину
Подвеска НКТ
Оконечные устройства
Всего 63 ПРЕДПРИЯТИЯ привлечено к выполнению ОКР, из них крупнейшие:
МАЛАХИТ
НПО ЦКТИ
НИИ РПИ
КОНЦЕРН АЛМАЗ АНТЕЙ
КУРС ЦНИИ
КРЫЛОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ТИТАН БАРРИКАДЫ
САЛАВАТНЕФТЕМАШ
ФГУП НПЦАП им. Пилюгина
ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ.
МЦ ТПА: Арматурные предприятия и заводы в Перечне не указаны.
Тезисы Технического Форума "Обустройство нефтегазовых месторождений 2020" в Москве 12-13 февраля 2020 г.