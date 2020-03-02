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Принято решение О создании отечественной системы подводной добычи (СПД) углеводородов. Создана ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений на 2013-2030 годы».

02 марта, 2020 17

Перечень оборудования:

Манифольд

Фонтанная арматура

Шлангокабель

Устьевое оборудование

Система соединительных элементов

Система управления СПД

Система доступа в скважину

Подвеска НКТ

Оконечные устройства

Всего 63 ПРЕДПРИЯТИЯ привлечено к выполнению ОКР, из них крупнейшие:

МАЛАХИТ

НПО ЦКТИ

НИИ РПИ

КОНЦЕРН АЛМАЗ АНТЕЙ

КУРС ЦНИИ

КРЫЛОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

ТИТАН БАРРИКАДЫ

САЛАВАТНЕФТЕМАШ

ФГУП НПЦАП им. Пилюгина

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ.

 

МЦ ТПА: Арматурные предприятия и заводы в Перечне не указаны.

 

Тезисы Технического Форума "Обустройство нефтегазовых месторождений 2020" в Москве 12-13 февраля 2020 г.

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