Арматурному заводу ПАО "Аскольд"(Арсеньев) исполнилось 77 лет

ПАО "Аскольд" по праву входит в число ведущих предприятий отрасли судостроения и является одним из лидеров Приморского регионального отделения Союза машиностроителей России. Все достижения, которых достиг завод, – это заслуга его трудового коллектива и руководства. За добросовестный труд, профессионализм, образцовое исполнение служебных обязанностей и в честь 77-й годовщины образования предприятия многие заводчане были награждены почётными грамотами, благодарностями Акционерного общества, а также главы и Думы Арсеньевского городского округа, фотографии 19 аскольдовцев занесены на заводскую Доску почёта и 6 – в Книгу почёта.

Газета «Прогресс Приморья», № 6 (569) от 21.02.2020 г.