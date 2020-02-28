Нефтесервисные фирмы в Италии приняли экстренные меры в условиях распространения коронавируса

Итальянская нефтесервисная компания Saipem резко сократила объем операций в связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Италии, в том числе в Ломбардии, где расположены ее офисы. С 21 февраля всем сотрудникам Saipem в регионах, затронутых коронавирусом, предписано оставаться дома и избегать социальных контактов. В офисах компании в Милане в выходные устроили санитарную обработку, говорится в пресс-релизе Saipem. "Эти действия будут повторяться ежедневно во всех рабочих помещениях компании", - сообщили в Saipem. Кроме того, "все поездки за рубеж, а также в регионы максимального риска и из этих регионов отменены или сведены к минимуму", говорится в пресс-релизе. Компания придерживается рекомендаций Минздрава, а также регионов, в которых зарегистрированы случаи коронавируса, чтобы "гарантировать максимальное здоровье и безопасность своим сотрудникам, клиентам и поставщикам". Saipem ищет возможности сократить физическое присутствие сотрудников в офисах без ущерба для бизнеса, отмечается в пресс-релизе.

Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, 26 февраля