Компания АУМА приглашает посетить стенд 93 на выставке «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу», которая будет проходить 12-13 марта в Новом Уренгое по адресу: ул. Юбилейная, д.5, ДЦ «Ямал»

Вниманию посетителей выставки будет представлен взрывозащищенный электропривод АУМА с изменяемой скоростью, многооборотный привод SAREx c блоком управления ACExC, рассчитанный на применение в условиях низких температур до -63 °С.

Все дни на выставке будут работать Злата Андреевна Дудникова, директор по направлению «Восток», Елена Михайловна Новарито, руководитель отдела по работе с проектными организациями. Будем рады видеть Вас на нашем стенде, с удовольствием ответим на все вопросы.

Сайт ООО «Приводы АУМА», 14 февраля