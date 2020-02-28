Письмо в редакцию журнала ТПА о статье В.П.Эйсмонта "Предложение об изменении содержания вида трубопроводной арматуры."

Прочитав в Вашем журнале №№3,4,5 за 2019 год статью "Предложение об изменении содержания вида трубопроводной арматуры." , в которой, в частности, предлагается объединить достоинства двух представителей вида "Предохранительная арматура": предохранительных клапанов (ПК) и мембранных предохранительных устройств (МПУ) считаю:

1. Предложенные предохранительные устройства (ПУ) на рисунках 4;5 и 8;9 действительно устраняют такие недостатки ПК как негерметичность в затворах, нестабильность и неспособность предотвращать взрывы;

2. Внедрение предложенных инновационных решений позволит отечественным предприятиям страны, производящим предохранительную арматуру занять ведущее положение на её мировом рынке.

С уважением, Генеральный директор ООО «Лаборатория МПУ»

Д.Н.Ольховский, Контактный телефон: (495) 133-59-25 доб. 101

Москва 27 февраля 2020 года