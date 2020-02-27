Директор Ренат Ибрагимов придумал начинать рабочий день коллектива ООО «Арматурный Завод» с яблок, бананов, мандаринов или апельсинов

Начиная с первых рабочих дней 2020 года, по инициативе генерального директора ООО «Арматурный Завод» Ибрагимова Р.Ф., на проходной предприятия каждое утро волшебным образом появляются корзины с яблоками, либо с мандаринами или бананами. Это маленький, но очень приятный сюрприз для сотрудников предприятия на чьих лицах сразу же появляются добрые улыбки. А ведь фрукт – это не только приятно, но и полезно, особенно в зимний период. В первые дни работники ООО «Арматурный Завод» думали, что это единичный случай, но оказалось – нет, и продолжается по сей день. Таким образом, генеральный директор, заботясь о здоровье своих подчиненных и даря маленькую радость, создает благоприятную обстановку в коллективе. Сотрудники предприятия, безусловно, благодарны генеральному директору.

Сайт ООО «Арматурный Завод», 25 февраля 2020 г.