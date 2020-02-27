Импорт СПГ. Китай увеличил импорт. Предприятия, ранее остановленные из-за Covid-2019 , возобновляют работу. Китай был вынужден закрыть много промышленных заводов из-за вспышки вируса Covid-2019. Почти месяц предприятия не работали.

Сейчас же Китай наращивает импорт СПГ, чтобы загасить негативный экономический эффект и остановки предприятий. Эксперты Sanford C. Bernstein & Co. видят сигналы восстановления спроса на СПГ в КНР и ожидают роста объемов импорта в следующем квартале. Отмечается, что Китай - второй по величине в мире импортер СПГ. В феврале Китай отменил ряд контрактов на поставку СПГ на фоне резкого падения спроса на энергоносители в стране из-за эпидемии коронавируса, парализовавшей ряд регионов. Из-за этого снизились цены на СПГ.

Публикуемый S&P Global Platts бенчмарк спотовых цен на СПГ в Азии в феврале опустился до рекордного минимума - 2,71 долл. США за 1 млн британских тепловых единиц (BTU). Объем импорта СПГ Китаем за 10-17 февраля составил 0,5 млн т и был минимальным с апреля 2017 г. По информации трейдеров, на текущей неделе китайский покупатель приобрел партию СПГ с поставкой в мае. Это - сигнал, что на спотовом рынке началось оживление спроса на СПГ.

Кроме того, PetroChina в среду заказала партию СПГ с поставкой в конце апреля. По оценкам экспертов агентства, спрос на СПГ в Китае в 2020 г. сократится впервые с 2015 г.

Источник : Neftegaz.RU, 27 февраля