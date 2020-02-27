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Швейцарская компания GEMÜ расширяет линейку регуляторов на базе регулятора положения GEMÜ 1436 cPos, дополняя его новым интерфейсом промышленной сети

27 февраля, 2020 13

Благодаря новому интерфейсу промышленной сети Profinet скорость передачи данных регулятора положения GEMÜ 1436 cPos увеличивается в 8 раз. При этом, как и прежде, обеспечивается удобное выполнение любых настроек без необходимости локального ввода данных на блоке управления. Кроме того, через новый интерфейс можно передавать технологические данные в цифровом виде в систему управления положением клапана. Profinet также имеет и другие практические преимущества для пользователя, поскольку обеспечивает более надежное соединение и расширяет возможности конфигурирования. Наряду со стандартными исполнениями с аналоговыми сигналами (0/4…20 мА) и уже доступными вариантами DeviceNet и Profibus DP электропневматический регулятор положения теперь также предлагается с интерфейсом Profinet (стандарт промышленной сети Ethernet), который всё чаще используется в области автоматизированных систем. Таким образом компания GEMÜ расширяет свою программу регуляторов положения для клапанов с пневматическим приводом. Признанный специалист в производстве клапанов теперь предлагает полный ассортимент регуляторов положения для реализации широкого спектра задач по регулированию. При этом различные модели имеют свои специфические свойства и характеристики, что позволяет всегда находить оптимальный баланс между разнообразием функций и затратами/преимуществами.

Сайт компании GEMÜ, 26 февраля


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