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В феврале этого года на Старооскольском арматурном заводе «Авангард» были проведены два аудита. На протяжении двух недель на предприятии работали эксперты ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Газпром нефть»

26 февраля, 2020 7

Аудиторы посетили цех основного производства, изучили техническую документацию, провели ряд встреч с руководителями и специалистами структурных подразделений завода. В частности были рассмотрены следующие вопросы:

- оснащение и аттестация специалистов проектно-конструкторского отдела;

- входной и пооперационный контроль качества поступающего сырья и материалов, особенно корпусных литых частей;

- оснащение и аттестация специалистов ОТК и лаборатории НК и МИ, области аккредитации;

- оснащение и аттестация оборудования испытательных участков;

- маркировка готовой продукции и выдача сопроводительной документации;

- претензионная работа.

 

Источник: САЗ "Авангард", 25.02.2020


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