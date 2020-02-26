В феврале этого года на Старооскольском арматурном заводе «Авангард» были проведены два аудита. На протяжении двух недель на предприятии работали эксперты ПАО «Казаньоргсинтез» и ПАО «Газпром нефть»

Аудиторы посетили цех основного производства, изучили техническую документацию, провели ряд встреч с руководителями и специалистами структурных подразделений завода. В частности были рассмотрены следующие вопросы:
- оснащение и аттестация специалистов проектно-конструкторского отдела;
- входной и пооперационный контроль качества поступающего сырья и материалов, особенно корпусных литых частей;
- оснащение и аттестация специалистов ОТК и лаборатории НК и МИ, области аккредитации;
- оснащение и аттестация оборудования испытательных участков;
- маркировка готовой продукции и выдача сопроводительной документации;
- претензионная работа.
Источник: САЗ "Авангард", 25.02.2020