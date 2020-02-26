В Кургане кластеры: НАСОСЫ, АРМАТУРА И...(?) Новый Насосный кластер планируется создать на базе индустриального парка и Катайского насосного завода (Курган, актив РАТМ Холдинга)

Перспективы развития промышленной площадки завода и организация на его территории индустриального парка "РИД Катайск" обсуждались в рамках рабочей встречи в правительстве Курганской области, прошедшей на прошлой неделе по инициативе главы региона Вадима Шумкова. Генеральный директор АО "КНЗ" Анатолий Зуев обратил внимание на большой объем заказов у предприятия, в том числе по программе импортозамещения, а также для строящихся атомных электростанций, как в России, так и за рубежом. По его словам, АО "КНЗ" за счет собственных средств продолжит обновлять основные фонды: в 2020 году на эти цели направят около 50 млн рублей. Как сообщил Беляев, принято стратегическое решение запустить в эксплуатацию в периметре промпарка несколько Центров компетенций: по механической обработке металлоизделий с использованием 3D- и 4D-технологий, в том числе для нужд АО "КНЗ"; по производству заготовительного и нестандартного оборудования для сельхозпредприятий - как Курганской области, так и близлежащих регионов, а также, в рамках программы Минпромторга, Центр по испытанию оборудования для насосной промышленности. Кроме того, рассматривается возможность открыть на площадке АО "КНЗ" логистический и складской центры. Общая площадь новых и реконструируемых зданий промпарка "РИД Катайск" составит более 40 тыс. кв. метров. По словам генерального директора АО "Завод "Экран" (управляет входящими в "РИД Групп" промпарками РАТМ Холдинга) Александра Журавлева, в периметре будущего индустриального парка построят два новых корпуса - металлобработки и заготовительных производств, площадью 12,9 тыс. кв. м каждый. Нагрузки на фундаменты и сети при проектировании объектов рассчитывают с учетом ключевых направлений деятельности резидентов "РИД Катайск".

Источник: Интерфакс-Россия, 25.02.2020