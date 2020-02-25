2 марта состоится открытие нового магазина инженерной сантехники "Чистый берег - центр Сантехника" в городе Полоцк (РБ)

Приглашаем Вас посетить новый магазин «Чистый берег-центр Сантехника» в городе Полоцк по адресу ул. Петруся Бровки, 45. График работы: Пн - Вс 8:00 - 20:00 (без обеда). Наши контакты: polotsk@bereg.by.

Чистый берег - крупнейший поставщик трубопроводной арматуры, труб, электротехнической продукции и сантехнического оборудования в Республике Беларусь. За долгие годы успешной работы, благодаря оптимальным срокам поставки, широкому ассортименту и высокому качеству предлагаемой продукции, компания зарекомендовала себя как надёжный партнёр и эксперт в области комплексных поставок инженерных систем для строящихся объектов различного назначения. Более 20 000 наименований сантехнической продукции, оборудования для комплектации инженерных систем.

Сайт ЧБ, 20 февраля