САРАТОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (САЗ) РАСШИРИЛ НОМЕНКЛАТУРНУЮ ЛИНЕЙКУ КРАНОВ ШАРОВЫХ С УПЛОТНЕНИЕМ «МЕТАЛЛ-ПО- МЕТАЛЛУ»

В ассортименте, изготавливаемой ЗАО «САЗ» арматуры, появились новые исполнения шаровых кранов с уплотнением «металл по металлу». Данные краны выполняют функцию запорной арматуры. Сфера применения — пульпы и прочие рабочие среды с температурой до +200°С, содержащие включения, способные повредить уплотнительный механизм из более мягких материалов. Кроме того, уплотнение «металл-металл» обеспечивает увеличение ресурса по сравнению с мягким уплотнением минимум на 20%..
Отличие конструкции новой линейки от уже выпускаемых кранов «металл-металл» заключается в более надежном обеспечении герметичности по радиальному уплотнению села по сравнению с уплотнением из ТРГ. Помимо этого кран имеет более низкую стоимость и меньшие массогабаритные размеры по сравнению с кранами «металл-металл» для температур до +450°С.
Основные характеристики:.
DN: 10-150; PN: 1,6; 2,5; 4,0 МПа;
Рабочие среды: жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к деталям крана.;
Температура рабочей среды: от -60 до +200°С;
Климатические исполнения: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;
Сейсмоустойчивость: 6 баллов;
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое, под приварку;
Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015;
Вид управления: под электропривод;
Cертификаты: ТР ТС 10 № RU Д-RU.MX12.B.00147; ТР ТС 32 № RU Д-RU.MX12.B.00148.
Источник: ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ,20.02.2020