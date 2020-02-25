САРАТОВСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД (САЗ) РАСШИРИЛ НОМЕНКЛАТУРНУЮ ЛИНЕЙКУ КРАНОВ ШАРОВЫХ С УПЛОТНЕНИЕМ «МЕТАЛЛ-ПО- МЕТАЛЛУ»

В ассортименте, изготавливаемой ЗАО «САЗ» арматуры, появились новые исполнения шаровых кранов с уплотнением «металл по металлу». Данные краны выполняют функцию запорной арматуры. Сфера применения — пульпы и прочие рабочие среды с температурой до +200°С, содержащие включения, способные повредить уплотнительный механизм из более мягких материалов. Кроме того, уплотнение «металл-металл» обеспечивает увеличение ресурса по сравнению с мягким уплотнением минимум на 20%..

Отличие конструкции новой линейки от уже выпускаемых кранов «металл-металл» заключается в более надежном обеспечении герметичности по радиальному уплотнению села по сравнению с уплотнением из ТРГ. Помимо этого кран имеет более низкую стоимость и меньшие массогабаритные размеры по сравнению с кранами «металл-металл» для температур до +450°С.

Основные характеристики:.

DN: 10-150; PN: 1,6; 2,5; 4,0 МПа;

Рабочие среды: жидкие и газообразные среды, нейтральные по отношению к деталям крана.;

Температура рабочей среды: от -60 до +200°С;

Климатические исполнения: УХЛ1 по ГОСТ 15150-69;

Сейсмоустойчивость: 6 баллов;

Присоединение к трубопроводу: Фланцевое, под приварку;

Класс герметичности: А по ГОСТ 9544-2015;

Вид управления: под электропривод;

Cертификаты: ТР ТС 10 № RU Д-RU.MX12.B.00147; ТР ТС 32 № RU Д-RU.MX12.B.00148.

Источник: ЭНЕРГОМАШКОМПЛЕКТ,20.02.2020