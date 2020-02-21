Новое трубное оборудование. АО «Транснефть – Диаскан» модернизировало комбинированный магнитный дефектоскоп, который позволяет проводить внутритрубную диагностику магистральных нефтепроводов DN 1200 мм

Комбинированный магнитный дефектоскоп выявляет дефекты трубы, ориентированные под произвольными углами относительно продольной оси трубопровода. В модернизированном приборе установлены новые измерительные системы MFL и TFI, оснащенные пятикомпонентными датчиками нового поколения. Они обладают повышенной чувствительностью к регистрации поля рассеивания малоразмерных дефектов, за счет чего обеспечивается более точное обнаружение дефектов стенки трубы (трещина, риска и потеря металла). Дефектоскоп состоит из трех магнитных секций: одна с продольным намагничиванием (MFL) и две с поперечным намагничиванием (TFI). При этом прибор может эксплуатироваться также в раздельном варианте: MFL или TFI. В настоящее время парк внутритрубных инспекционных приборов, используемых АО «Транснефть – Диаскан», насчитывает более 90 единиц. Их работа направлена на обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов.

Источник: АО «Транснефть - Диаскан»,20.02.2020