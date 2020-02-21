Дефектоскопы чаще запускали по отводам. Газпром трансгаз Екатеринбург в 2019 году увеличило объем диагностических работ на газопроводах на 20% к уровню 2018 года - до 1881 км

"Общая протяженность газопроводов, обследованных методом внутритрубной дефектоскопии (ВТД), составила 1881 км. Объемы ВТД выросли за счет дополнительных лимитов, выделенных ПАО "Газпром" предприятию в начале года", - пишет газета.

Основные работы выполнялись на магистралях "Бухара - Урал", "Оренбург - Самара", "Оренбург - Новопсков", обеих нитках сургутского коридора. Во второй половине 2019 года дефектоскопы чаще запускали по отводам, преимущественно в Свердловской и Челябинской областях. "Газпром трансгаз Екатеринбург" обслуживает магистральные газопроводы в Свердловской, Челябинской, Курганской и Оренбургской областях. В ведении предприятия - более 8,5 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 18 компрессорных цехов, более 284 газораспределительных станций. При участии компании была построена 31 автомобильная газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС). С 1 января 2019 года ООО эксплуатирует 9 АГНКС.

Источник: Интерфакс-Россия, 19.02.2020