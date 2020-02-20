18 Февраля 2020 состоялось официальное открытие нового административного здания «Келаст» Новгородского Холдинга «Пауэрз» - производителя тканевых и линзовых компенсаторов

На торжественном открытии присутствовал губернатор Новгородской области Андрей Никитин, Министр Промышленности и Торговли Новгородской области Илья Маленко, Глава Новгородского муниципального района Олег Шахов и Глава Панковского городского поселения Наталия Федорова. После краткой обзорной экскурсии по производству общение продолжилось в формате презентации. Директор Холдинга «Пауэрз» Максим Муратшин сфокусировал дискуссию на уже достигнутых показателях и перспективных задачах компании в масштабе Новгородского региона, а также за его пределами на уровне российского и экспортного рынков. Современное офисное здание разместит отделы продаж тканевых и линзовых компенсаторов, термоизоляции и газоочистного оборудования, юридический и финансовый отделы, которые ранее располагались на торговой стороне Великого Новгорода. Переезд окончательно сосредоточил все функциональные звенья компании географически. Расширение и строительство новых корпусов – запланированные шаги в стратегии развития компании. За 2017-2019 гг холдинг «Пауэрз» в дополнение к имеющимся цеховым помещениям оборудовал и ввел в эксплуатацию производственные корпуса общей площадью более 5000 кв. метров по производству высокотехнологичного перспективного оборудования для энергетического сектора. На текущий момент на производстве холдинга трудится порядка 220 рабочих специалистов - это инженеры, сварщики, слесари, операторы и многие другие представители рабочих, инженерных специальностей. А производимое в цехах «Пауэрз» и «Келаст» оборудование по ряду позиций не имеет аналогов в России – тканевые и линзовые компенсаторы, паровые и газовые шумоглушители, аппараты обдувки поверхностей нагрева, оборудование систем золо- и газоудаления, пылеугольные, газомазутные горелки и газоплотные клапаны ПГВУ, и другое оборудование для тепловых станций. ООО «Пауэрз», 173526, Россия, г. Великий Новгород, п. Панковка, ул. Индустриальная, 20, Тел: +7 (8162) 76-57-81, e-mail: info@powerz.ru, http://www.powerz.ru

Сайт ООО «Пауэрз», 18 февраля