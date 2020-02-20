Начато производство кранов LD Twin Pipe на объект в Польше. Краны LD для подземной установки успешно прошли испытания в Финляндии и их качество подтверждено европейским сертификатом EUROHEAT&POWER

Особенности системы Twin Pipe:
• Минимальные потери тепла
• Значительное сокращение эксплуатационных расходов
• Значительное сокращение расходов на земляные работы
• Быстрое и легкое проектирование и монтаж
• Самые низкие расходы на восстановление и благоустройство
• Сохранение теплофизических свойств изоляции в течение срока службы системы
• Меньшее количество компонентов - меньше муфтовых соединений
• Система TwinPipe включает в себя все необходимые фитинги, муфты и переходники
В системе TwinPipe подающий трубопровод с теплоносителем и обратный находятся в одной наружной оболочке - полиуретановой изоляции. Краны LD TwinPipe предусмотрены для установки на трубопровод именно в таких системах теплоснабжения.
Источник: ООО ЧСГС - LD, 18.02.2020