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Начато производство кранов LD Twin Pipe на объект в Польше. Краны LD для подземной установки успешно прошли испытания в Финляндии и их качество подтверждено европейским сертификатом EUROHEAT&POWER

20 февраля, 2020 8

Особенности системы Twin Pipe:

• Минимальные потери тепла

• Значительное сокращение эксплуатационных расходов

• Значительное сокращение расходов на земляные работы

• Быстрое и легкое проектирование и монтаж

• Самые низкие расходы на восстановление и благоустройство

• Сохранение теплофизических свойств изоляции в течение срока службы системы

• Меньшее количество компонентов - меньше муфтовых соединений

• Система TwinPipe включает в себя все необходимые фитинги, муфты и переходники

В системе TwinPipe подающий трубопровод с теплоносителем и обратный находятся в одной наружной оболочке - полиуретановой изоляции. Краны LD TwinPipe предусмотрены для установки на трубопровод именно в таких системах теплоснабжения.

 

Источник: ООО ЧСГС - LD, 18.02.2020


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