Волгоградское ПК «Ахтуба» в этом году планирует увеличить выпуск крепежа и трубных заготовок в пять раз

В 2019 году выручка от выпуска продукции гражданского назначения на АО «ПК «Ахтуба» составила 17 миллионов рублей, в будущем году эту цифру планируют увеличить до 100 миллионов. Сегодня сотрудники предприятия трудятся над производством прокатного инструмента и оснастки Волжского трубного завода. К качеству данной продукции предъявляются особенно высокие требования, но благодаря опыту сотрудников АО «ПК «Ахтуба» и их высокоточному оборудованию к итоговой работе претензий не было. В планах оборонного предприятия увеличить объем заказов для ВТЗ до 50 миллионов рублей. За последние годы по различным программам завод «Ахтуба» получил 640 миллионов рублей, что позволяет ему сейчас выпускать наукоемкие, востребованные виды продукции. У оборонных предприятий нет достаточного опыта в освоении гражданской продукции, слабое знание рынка, но администрация региона оказывает им содействие, в том числе благодаря соглашению с Минпромторгом России, — прокомментировал председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков.

Механо-гальваническое производство обладает широкими техническими возможностями по видам работ:

· производство заготовок методом резки с применением гильотинных ножниц, ленточно-пильных станков, гидроабразивного станка, резка плазмой, газом;

· механическая и слесарная обработка;

· холодная штамповка на универсальных прессах и координатно-пробивном прессе;

· сварка цветных, черных, нержавеющих материалов, титана;

· изготовление деталей и сборок методом размерной обработки на металлорежущих станках, станках с ЧПУ;

· окраска деталей и узлов жидкими эмалями;

· гальванопокрытие деталей на автоматической линии;

· изготовление крепежных деталей холодной высадкой.

Источник: Агенство Волга-Каспий, 5.02.2020