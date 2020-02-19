СПЛАВ РЕАЛИЗУЕТ КРУПНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ»: ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ НИКИТИН ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ КОРПОРАЦИЮ СПЛАВ

Вчера губернатор Новгородской области Андрей Никитин посетил Машиностроительную Корпорацию «Сплав». В ходе визита Глава региона и министр промышленности и торговли Новгородской области Илья Маленко встретились с руководством компании – председателем совета директоров МК «Сплав» Ильей Клебановым, председателем совета директоров ПАО «Контур», входящего в структуру «Сплава» основного производственного предприятия, Николаем Макаровым и генеральным директором МК «Сплав» Натальей Орловской. Рабочая встреча началась с посещения сварочно-механического цеха предприятия, где Андрею Никитину был продемонстрирован процесс механической обработки деталей, которые в дальнейшем в составе трубопроводной арматуры будут установлены в системах атомных станций. В настоящее время МК «Сплав» производит продукцию сразу для нескольких строящихся АЭС – Куданкулам в Индии, Руппур в Бангладеш, а также Белорусской и Курской атомных станций.

Предприятие нацелено на модернизацию и поиск направлений развития. Сегодня «Сплав» — участник национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». На предприятии также реализуется совместный с «Росатомом» и АО «ПСР» проект по развитию и повышению эффективности производства. В ходе визита Главе региона продемонстрировали участок механообработки, где наглядно представлены результаты завершившегося пилотного проекта по внедрению инструментов бережливого производства.

Генеральный директор МК «Сплав» Наталья Орловская:

— Улучшения производственной системы, которые мы внедряем в рамках совместного с «Росатомом» проекта – это бесконечный процесс. Главный принцип системы «Бережливое производство» — всегда есть место для улучшений. Мы начали с показательного участка, теперь распространяем опыт на другие подразделения. Наш коллектив уже увидел эффект, почувствовал на себе все преимущества. Люди согласились, что это нужно, необходимо, что работать становится легче и эффективнее. Для стимулирования внедрения улучшений мы уже объявили конкурс на лучшее рабочее место 5С, а также на лучшее рационализаторское предложение. Мы понимаем, что никто лучше самих рабочих не знает, что нужно для повышения эффективности, поэтому их мнение важно в первую очередь. Особую благодарность хочется выразить Правительству РФ за то, что проект по повышению производительности труда сегодня реализовывается в нашем регионе, а также Правительству Новгородской области, благодаря активной позиции которого мы вступили в этот проект на 3 года раньше, чем планировалось.

После посещения производственных цехов делегация побывала в помещениях проектно-конструкторского института «Атомармпроект», предмета особой гордости «Сплава», занимающегося разработкой всей выпускаемой предприятием продукции. Завершилась встреча обсуждением перспектив развития МК «Сплав», имеющего сегодня не только потенциал, но и все возможности для вывода Новгородской области в передовые регионы отечественного атомного машиностроения.

Андрей Никитин, Губернатор Новгородской области:

— Это не первый мой визит на предприятие, и каждый раз я отмечаю очень серьезные изменения. У завода стабильное положение и хорошая перспектива работы с заказчиками. Очень приятно, что такое предприятие есть на территории Новгородской области. «Сплав» реализует крупные международные проекты – это и атомные станции, и объекты, о которых говорят на совещаниях

с участием первых лиц государства. Вклад нашей новгородской компании в их реализацию достаточно серьезен. Если хотим удерживать планку и работать на высоком уровне, безусловно, нужно внедрять и самые современные методы управления, что «Сплав» и делает.

Источник: МК «Сплав», 18.02.2020