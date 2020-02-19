Десятилетний консолидированный портфель заказов Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш» по итогам 2019 года составил 752,3 млрд. рублей

В сравнении с 2018 годом объем контрактов вырос на 128,5 млрд. рублей, а за последние пять лет данный показатель увеличился в 3 раза.

Рост портфеля заказов обеспечен контрактацией как в атомной энергетике, так и в других отраслях. «В прошлом году мы подписали контракты на комплектную поставку оборудования для АЭС «Эль-Дабаа», новых блоков Тяньваньской АЭС. В судостроительной отрасли заключены договоры на поставку «РИТМ-200» для четвертого и пятого ледоколов нового поколения. Особо хочу отметить значительный вклад новых продуктов, к примеру, портфель заказов только по оборудованию для заводов по переработке отходов в энергию превышает 25 миллиардов рублей», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов. В настоящее время на предприятиях АО «Атомэнергомаш» развернуто производство оборудования для АЭС «Аккую» (Турция), АЭС «Руппур» (Бангладеш), Курской АЭС-2 (Россия), новых блоков «Тяньваньской» АЭС (Китай) и «Куданкулам» (Индия). Продолжается изготовление оборудования для переработки отходов в энергию в Московской области, первых отечественных СПГ-насосов для Ямал-СПГ, расширяется сотрудничество с российскими и зарубежными компаниями в сфере судостроения и других отраслях.

Источник: АЭМгрупп, 18.02.2020