Новая литейка! Группа ГМС реализует инвестиционный проект по техническому перевооружению литейного производства ОАО «Казанькомпрессормаш»

Группа ГМС реализует инвестиционный проект по техническому перевооружению литейного производства ОАО «Казанькомпрессормаш» и формирует на его основе современный литейный комплекс, позволяющий получать литые заготовки широкой номенклатуре и в том числе крупногабаритные стальные отливки.

В настоящее время на предприятии уже введён в эксплуатацию плавильный комплекс, состоящий из трёх печей емкостью 8 тонн, 6 тонн и 3 тонны с автоматическим управлением и возможностью газовой продувки жидкого металла. Также введена в эксплуатацию дробометная камера с подвесным конвейером проходного типа для обработки крупногабаритных отливок, что позволило в три раза сократить время финишных операций по очистке литья. В декабре 2019 года был также введен в эксплуатацию комплекс из четырёх термических печей суммарной производительностью до 90 тонн, обеспечивающий термическую обработку отливок, поковок, сборок и других габаритных деталей в диапазоне температур от 550 до 1200 °С. Создаваемый на ОАО «Казанькомпрессормаш» литейный комплекс предназначен, в первую очередь, для получения крупногабаритных отливок и способен выплавлять до 17 тонн жидкого металла одновременно, чтобы производить для нужд всех машиностроительных предприятий Группы ГМС, а также для других заинтересованных заказчиков высококачественные стальные отливки массой до 9 тонн и чугунные отливки массой до 13 тонн.

Источник: Группа ГМС, 30.01.2020