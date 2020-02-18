Новая БМК - новая арматура! Новая блочно-модульная котельная (БМК) успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию на базе производственного обслуживания (БПО) Пермского районного нефтепроводного управления (РНУ)

Проект новой блочно-модульной котельной был разработан в рамках НИОКР ООО «НИИ Транснефть». Конструкторская документация на изготовление энергоэффективных котельных была передана в АО «Транснефть - Дружба», на базе которого было организовано их серийное производство. Теплогенерирующая установка работает на нефти и дизельном топливе, а также может работать на природном газе. Управление объектом полностью автоматизировано и осуществляется оператором с удаленного рабочего места, что не требует постоянного присутствия персонала.

Главное преимущество новой БМК – высокаяэнергоэффективность, обеспеченная за счет предварительного подогрева воды - экономайзера. Использование экономайзера существенно снижает затраты на эксплуатацию котельной и позволяет экономить топливо. Коэффициент полезного действия котельной выше 94 %. За год опытной эксплуатации затраты на покупку топлива были снижены на 5 %.

Кроме того, блочно-модульная котельная способна работать в различных климатических условиях, проведенные расчеты на прочность показали возможность ее использования в сейсмоопасных регионах.

По результатам успешной опытно-промышленной эксплуатации и с учетом высоких результатов энегоэффективности БМК, принято решение о дальнейшем внедрении данного оборудования на объектах системы «Транснефть». На объектах АО «Транснефть – Прикамье» последующее внедрение энергоэффективной котельной блочно-модульного типа планируется в 2021 году на НПС «Малая Пурга» Удмуртского РНУ в рамках программы технического перевооружения и реконструкции.

Разработанные блочно-модульные котельные включены в «Перечень объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», утвержденный Постановлением Правительства РФ от 17.06.2015 N 600, что позволяет применить для организации налоговые преференции, такие как:

- освобождение от уплаты налога на имущество в течение трех лет со дня постановки оборудования на учет как объект движимого имущества;

- предоставление инвестиционного налогового кредита на сумму кредита, составляющую 100 процентов стоимости, приобретенного эксплуатирующей организацией оборудования;

- право применения специального повышающего коэффициента к основной норме амортизации для оборудования как объекта основного средства.

Источник: АО «Транснефть – Прикамье», 31.01.2020