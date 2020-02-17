Компания «Данфосс» вывела на российский рынок новую линейку полнопроходных шаровых кранов JiP Full Bore. Новинка дает возможность использовать насосы меньшей мощности и тем самым снизить затраты на энергопотребление

Технические характеристики позволяют устанавливать оборудование в наружных и внутренних системах теплоснабжения, трубопроводах холодоснабжения, а также промышленных установках для жидких сред. Полностью сварной корпус из углеродистой стали соответствует всем современным требованиям по запорной арматуре для данных систем. JiP Full Bore рассчитан на работу при температурах среды от –40 до +180 °C. В качестве теплоносителя могут использоваться вода и водогликолевые смеси с концентрацией гликоля до 50 %. В соответствии с ГОСТ Р 9544 шаровой кран имеет герметичность Класса А.

Среди преимуществ полнопроходного шарового крана типа JiP Full Bore уникальное запатентованное сальниковое уплотнение штока. В конструкции этого блока применено уплотнение PTFE из тефлона с армированием углеволокном вместо традиционного резинового уплотнения типа EPDM. Уникальные свойства материала обеспечивают неограниченный срок службы в условиях высоких температур и давлений. Самообжимная конструкция уплотнения шара создает оптимальный крутящий момент при движении и позволяет сохранить герметичность на протяжении всего срока эксплуатации запорной арматуры. В линейке представлены модели с условным проходом от DN 15 до DN 400, рассчитанные на давление PN 16, 25 и 40 бар. Шаровые краны JiP Full Bore имеют несколько вариантов управления: рукоятка, ручной редукторный привод и электропривод. Присоединение кранов — фланцевое или под приварку. Все оборудование сертифицировано на территории РФ и доступно для заказа.

Источник: Сайт Данфос, 13.02.2020