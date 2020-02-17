В феврале 2020 г. в НПП «ТЭКО-ФИЛЬТР» запущена в работу установка электролитно-плазменного полирования ”УПП-100”

УПП-100” относится к высокотехнологическому оборудованию, позволяющему за довольно короткий промежуток времени (не более 5 минут) достигать зеркальной поверхности и высокого класса шероховатости изделий из нержавеющей стали, латуни, меди, алюминия, титана, свинца и других токопроводящих материалов без использования каких-либо вредных веществ. Что в свою очередь увеличивает производительность любого производства. После полировки на поверхности металла наблюдается появление зеркального блеска, удаление заусенцев, очищаются сварные швы. Плазменная полировка нержавеющей стали экологически безопасна, потому что происходит в растворе неорганических солей. Для утилизации раствора очистных сооружений не требуется. Регулярная модернизация оборудования для производства позволяет нашим Заказчикам получать продукцию высочайшего качества с уникальными техническими характеристиками.

Источник: сайт Тэко-Фильтр, 14 февраля