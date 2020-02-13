Выберут лучших в фонтанной арматуре! 17 марта 2020 года состоится XV ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазснаб-2020), в которой принимают участие службы материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса

Ежегодная конференция Нефтегазснаб-2020 – удобная площадка для общения руководителей служб МТО предприятий нефтегазовой отрасли со своими партнерами из промышленных компаний. Нефтяники и газовики рассказывают о процедурах отбора поставщиков, порядке организации конкурсов, отвечают на вопросы участников конференции.

Основные темы обсуждения Нефтегазснаб-2020:

· Тренды в закупках нефтегазовых компаний

· Централизация процессов снабжения, организация центров поддержки снабжения

· Специфика закупок по направлениям в нефтегазовых компаниях

· Инновационные продукты в закупочной деятельности

· Категорийные закупки

· Информационное обеспечение и цифровизация процессов снабжения

· 223-ФЗ: сложные комплексные закупки, проблемы и решения

· Закупки в EPC проектах

Нефтегазснаб-2020 – единственная конференция, собирающая более десяти лет руководителей служб снабжения нефтегазового комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители служб снабжения российских нефтегазовых компаний: Газпром, Транснефть, Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, РуссНефть, Татнефть, СИБУР, НОВАТЭК, Нефтегазхолдинг и другие. На конференции подводятся итоги ежегодного опроса ТЭК-рейтинг нефтяных компаний за 2019 год и будут объявлены лучшие предприятия в следующих номинациях: трубы нефтегазового сортамента, электроцентробежные погружные насосы, нефтепогружной кабель, фонтанная арматура, логистические услуги.

Сайт Модернизация российского ТЭК, 10 февраля