Венгерская компания Ganz EEG прошла аудит системы менеджмента качества в составе Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатома» АО «Атомэнергомаш»

Компания Ganz EEG (Будапешт – входит в состав Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатома» АО «Атомэнергомаш») прошла второй ежегодный аудит системы менеджмента качества, охраны труда и окружающей среды. В ходе проверки проведено интервьюирование представителей всех служб предприятия, проверка регламента и системы управления документооборота компании. Несоответствий зафиксировано не было. Аудитом подтверждено соответствие интегрированной системы менеджмента качества предприятия требованиям стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007. Аудиторами было отмечено значительное укрепление ряда подразделений компании, в особенности, конструкторского бюро, кадровой службы, службы МТО, а также службы управления качеством. Особо была отмечена ценность введения в конструкторском блоке системы обучения и передачи опыта заслуженных конструкторов, носителей критических знаний молодым коллегам. В качестве рекомендаций по дальнейшему развитию была отмечена интеграция в регламент и процессы общества отраслевых стандартов и процедур. На 2020 год компания Ganz EEM имеет обширный план производства и поставки оборудования на объекты Венгрии, РФ и третьих стран, кроме того, в течение года планируется прохождение аудитов, связанных с участием в ряде проектов в атомно-энергетической отрасли.

Источник: Сайт АО АЭМ, 10.02.2020