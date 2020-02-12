На Рыбинском ФОБОСЕ введен в эксплуатацию новый станок для финишной обработки сферических пробок для шаровой арматуры

В январе 2020 года на предприятии ЗАО "АК "Фобос" введен в эксплуатацию новый, специальный сферотокарный станок с ЧПУ модели SBL-100T, предназначенный для высокоточной обработки сферических поверхностей диаметром от 20 до 100 мм с применением финишной доводки алмазным инструментом до шероховатости Ra 0,04 по ГОСТ 2789-73 и допуском на отклонение от сферичности не более 0,01 мм. Внедрение данного оборудования позволит получать сферы высокого качества с минимальной трудоемкостью, что значительно повысит эксплуатационных характеристик и ресурс выпускаемых шаровых кранов.

Источник: Сайт АК Фобос, январь 2020 года