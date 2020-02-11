НПФ РАСКО: по многочисленным просьбам клиентов на сайте в разделе «Прайс‒лист» размещены цены на продукцию отдела «Измерительная техника»

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ПРАЙС-ЛИСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЦЕНЫ НА:

1. Приборы под брендом «РАСКО»

2. Счетчики газа ротационные RABO

3. Счетчики газа турбинные TRZ

4. Счетчики газа турбинные СГ16

5. Счетчики газа диафрагменные ВК

6. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Р (на базе RABO)

7. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Т (на базе TRZ)

8. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Т (на базе СГ16)

9. Измерительные комплексы СГ-ТК-Д (на базе ВК)

10. Электронные корректоры объема газа

11. Дополнительное оборудование и аксессуары

12. Фильтры газовые

13. Сигнализаторы загазованности

По техническим причинам, перечень представленной в данном файле продукции пока далеко не полный, но мы ежедневно работаем над пополнением представленной информации и в максимально оперативные сроки будем стараться дополнять и обновлять представленные в нём позиции! В данном разделе сайта представлены также прайс-листы на продукцию производства СП «ТермоБрест» ООО, оборудование ООО «НПП «Промышленная Автоматика» (НПП «ПРОМА») и ЗАО «ЭСКО 3Э».

Номенклатура поставляемой ООО «НПФ «РАСКО» продукции насчитывает свыше 2000 позиций более чем 50-ти компаний ‒ ведущих поставщиков газового и теплотехнического оборудования. Для получения достоверной, актуальной и своевременной информации о стоимости продукции (как и о наличии ее на нашем складе в г. Москве и / или сроках её поставки) ‒ направляйте заявки в произвольной, любой удобной для Вас форме, не забывая указывать все необходимые технические параметры и Ваши координаты: · на нашу электронную почту: info@packo.ru или 9701683@list.ru;

· через форму «он-лайн заказа», добавив товар в "заявку";

· в сервисе «он-лайн чата» (окно в правом нижнем углу сайта). В случае отсутствия требуемого Вам оборудования в разделе сайта «Прайс‒лист», необходимости технической консультации или подбора «аналогов» отсутствующей на данный момент в нашем ассортименте продукции ‒ наши специалисты с радостью ответят на все Ваши вопросы!

Сайт НПФ РАСКО, 5 февраля