НПФ РАСКО: по многочисленным просьбам клиентов на сайте в разделе «Прайс‒лист» размещены цены на продукцию отдела «Измерительная техника»

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В ПРАЙС-ЛИСТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЦЕНЫ НА:
1. Приборы под брендом «РАСКО»
2. Счетчики газа ротационные RABO
3. Счетчики газа турбинные TRZ
4. Счетчики газа турбинные СГ16
5. Счетчики газа диафрагменные ВК
6. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Р (на базе RABO)
7. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Т (на базе TRZ)
8. Измерительные комплексы СГ-ЭКВЗ-Т (на базе СГ16)
9. Измерительные комплексы СГ-ТК-Д (на базе ВК)
10. Электронные корректоры объема газа
11. Дополнительное оборудование и аксессуары
12. Фильтры газовые
13. Сигнализаторы загазованности
По техническим причинам, перечень представленной в данном файле продукции пока далеко не полный, но мы ежедневно работаем над пополнением представленной информации и в максимально оперативные сроки будем стараться дополнять и обновлять представленные в нём позиции! В данном разделе сайта представлены также прайс-листы на продукцию производства СП «ТермоБрест» ООО, оборудование ООО «НПП «Промышленная Автоматика» (НПП «ПРОМА») и ЗАО «ЭСКО 3Э».
Номенклатура поставляемой ООО «НПФ «РАСКО» продукции насчитывает свыше 2000 позиций более чем 50-ти компаний ‒ ведущих поставщиков газового и теплотехнического оборудования. Для получения достоверной, актуальной и своевременной информации о стоимости продукции (как и о наличии ее на нашем складе в г. Москве и / или сроках её поставки) ‒ направляйте заявки в произвольной, любой удобной для Вас форме, не забывая указывать все необходимые технические параметры и Ваши координаты: · на нашу электронную почту: info@packo.ru или 9701683@list.ru;
· через форму «он-лайн заказа», добавив товар в "заявку";
· в сервисе «он-лайн чата» (окно в правом нижнем углу сайта). В случае отсутствия требуемого Вам оборудования в разделе сайта «Прайс‒лист», необходимости технической консультации или подбора «аналогов» отсутствующей на данный момент в нашем ассортименте продукции ‒ наши специалисты с радостью ответят на все Ваши вопросы!
Сайт НПФ РАСКО, 5 февраля