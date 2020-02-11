Главными достоинствами стеллита является возможность работы без изменения характеристик при нагреве до 800°C и очень высокую твердость материала. Еще одно важное качество это устойчивость сплава к коррозии и воздействию многих агрессивных сред, что сделало возможность его применения в химической, нефтяной промышленности. Стеллиты применяют для напыления укрепляющего слоя на металлорежущий инструмент и детали, работающие в условиях больших механических нагрузок. Эти сплавы широко применяют для обработки стволов огнестрельного оружия различных калибров. Для покрытия лопаток газовых турбин и горелок теплоэнергетического оборудования. Наплавка возможна на поверхность легированных, углеродистых, нержавеющих сталей . На клапаны обратные , с наплавкой Стеллит , уже поступил первый заказ .На предприятии ООО «УЗПА» отработана технология автоматической наплавки материалом «Стеллит» уплотнительных поверхностей: седло – клин на задвижках среде защитного газа. Главными достоинствами стеллита является возможность работы без изменения характеристик при нагреве до 800°C и очень высокую твердость материала. Еще одно важное качество это устойчивость сплава к коррозии и воздействию многих агрессивных сред, что сделало возможность его применения в химической, нефтяной промышленности. Стеллиты применяют для напыления укрепляющего слоя на металлорежущий инструмент и детали, работающие в условиях больших механических нагрузок. Эти сплавы широко применяют для обработки стволов огнестрельного оружия различных калибров. Для покрытия лопаток газовых турбин и горелок теплоэнергетического оборудования. Наплавка возможна на поверхность легированных, углеродистых, нержавеющих сталей .На клапаны обратные , с наплавкой Стеллит , уже поступил первый заказ .

Сайт ООО УЗПА, январь 2020