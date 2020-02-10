Петрозаводскмаш изготовил деталь для гидроёмкости системы безопасности Курской АЭС-2

Петрозаводский филиал АО "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом" — Атомэнергомаш; является членом Карельского регионального отделения СоюзМаш России) изготовил сборочную единицу — обечайку в сборе — для гидроёмкости системы пассивного залива активной зоны (СПЗАЗ). Гидроёмкость предназначена для установки на строящейся Курской АЭС-2. Система пассивного залива активной зоны является важнейшим элементом системы безопасности АЭС и предназначена для отвода остаточных тепловыделений в случае серьёзной аварии теплоносителя первого контура реактора. На один энергоблок приходится восемь ёмкостей СПЗАЗ. Каждая представляет собой толстостенный сосуд из нержавеющей стали объёмом 120 кубических метров. Вес одной ёмкости СПЗАЗ — 77 тонн, высота — 10,5 метров, диаметр — 4,24 метра.

Источник: Advis.ru, 10.02.2020