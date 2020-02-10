Руководящие лица Общества посетили Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры

С целью исполнения поручения заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» О.Е. Аксютина о повышении контроля качества трубопроводной арматуры, поставляемой на объекты строительства и реконструкции, генеральный директор АО «Газпром оргэнергогаз» Б.Л. Житомирский и директор Центра ведомственной приемки С.В. Крохмаль посетили филиал АО НПО «Тяжпромарматура»- Алексинский завод тяжелой промышленной арматуры.Делегации Общества были продемонстрированы процессы изготовления и контроля качества трубопроводной арматуры.По итогам встречи стороны подчеркнули необходимость разработки и внедрения мероприятий по повышению контроля качества трубопроводной арматуры с последующим их внедрением на всех предприятиях, осуществляющих поставку данного оборудования на объекты ПАО «Газпром».
Источник: АО «Газпром оргэнергогаз», 07.02.2020