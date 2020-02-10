Станки Атоммаша получили цифровые вибропаспорта

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом» – Атомэнергомаш) с рабочим визитом посетил директор департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов и руководители ИТ структур отрасли.

Сегодня на Атоммаше активно развивается цифровое производство, в частности — вибродиагностика для механического оборудования. По словам директора по информационным технологиям АО «АЭМ-технологии» Олега Апанасика, проект направлен на предупреждение возможного выхода из строя ключевых обрабатывающих центров.

«Это совместный проект с компанией Siemens. На каждую единицу оборудования мы установили 24 датчика, которые собирают информацию — так называемый «вибропаспорт станка». При работе станков происходит вибрация и, в случае возникновения дефекта в любом узле станка, датчики отображают изменившуюся картину. Таким образом мы сможем увидеть эти отклонения, заранее предупредить поломку оборудования и вовремя приобрести необходимые детали», — сказал Олег Апанасик.

Евгений Абакумов рассказал сотрудникам предприятия об основных направлениях, которые развиваются в отрасли и проектах, которые планируют усовершенствовать или внедрять на площадках Росатома. В частности, говорилось о создании портала для профсообществ – лидеров мнений и команд поддержки изменений, личного кабинета сотрудника, где с помощью цифровых технологий работник сможет управлять своими отчетами, о внедрении искусственного интеллекта и чат-ботов, о создании платформы унифицированных коммуникаций.

По словам директора департамента информационных технологий Госкорпорации «Росатом» Евгения Абакумова, мы развиваем несколько проектов на Атоммаше.

«В 2019 году внедрили мобильную платформу по обучению «РЕКОРД mobile». Здесь была проделана большая работа, с управлением по персоналу. Продукт, которой у нас получился позволяет пройти разные виды обучения любому сотруднику компании. Скажу точно, — в этом году тренд на мобильность у нас будет прежде всего направлен на развитие производственной система Росатома», — отметил Евгений Абакумов.

Источник: АО «Атомэнергомаш», 07.02.2020